Полковник США сказав, як змусити Путіна звільнити Крим і Донбас
|19:01 16.07.2020
|Крим
Президента Росії Володимира Путіна неможливо змусити чисто дипломатичними методами звільнити окуповані Крим і Донбас.
Як заявив в інтерв'ю "Цензор.Нет" аташе посольства США з питань армії і оборони, полковник ВПС США Томас Воффорд, Росія веде гібридну війну проти України.
"Це медіа, економіка, енергетика, дезінформація через ЗМІ, політика, дипломатія. І Україні необхідно чинити опір у всіх цих сферах", – зазначив він.
За словами Воффорда, політика і дипломатія є ключовими сферами, в яких Україні необхідно боротися з Росією.
"Українські політики і дипломати в НАТО, ООН, Європарламенті і у Відні ведуть складну боротьбу і доводять, що інформація, яку підносить Росія, не є правдивою. Але опір має чинитися у всіх сферах", – підкреслив полковник.
Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що напередодні чергових президентських виборів у Росії 2024 року Путіну може знадобитися "маленька переможна війна".
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