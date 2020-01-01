«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
|17:44 16.07.2020
|Азербайджан
Азербайджан може завдати з високою точністю ракетний удар по Мецаморській АЕС у Вірменії в разі, якщо Єреван обстріляє стратегічні об'єкти Азербайджану.
Про це заявив голова пресслужби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, коментуючи погрози вірменської сторони нанести удар по Мінгечевірському водосховищі в Азербайджані, повідомляє НВ.
«Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, наявні на озброєнні нашої армії, з високою точністю здатні нанести удар по Мецаморській АЕС», - сказав він.
За словами Даргяхли, «це обернеться для Вірменії величезною трагедією».
12 липня в Товузскому районі між військовослужбовцями Вірменії та Азербайджану спалахнув бій.
В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.
В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану.
Після цього сторони обмінялися серією ударів, у результаті яких обидві країни понесли втрати, у тому числі серед вищого військового керівництва.
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