Азербайджан може завдати з високою точністю ракетний удар по Мецаморській АЕС у Вірменії в разі, якщо Єреван обстріляє стратегічні об'єкти Азербайджану.

Про це заявив голова пресслужби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, коментуючи погрози вірменської сторони нанести удар по Мінгечевірському водосховищі в Азербайджані, повідомляє НВ.

«Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, наявні на озброєнні нашої армії, з високою точністю здатні нанести удар по Мецаморській АЕС», - сказав він.

За словами Даргяхли, «це обернеться для Вірменії величезною трагедією».

12 липня в Товузскому районі між військовослужбовцями Вірменії та Азербайджану спалахнув бій.

В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.

В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану.

Після цього сторони обмінялися серією ударів, у результаті яких обидві країни понесли втрати, у тому числі серед вищого військового керівництва.