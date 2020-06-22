MH17: ЄС до річниці катастрофи закликав РФ визнати свою відповідальність

18:48 16.07.2020   Росія

ЄС з нагоди шостої річниці катастрофи літака рейсу MH17 в небі над Донбасом висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Високого представника від імені ЄС.

"17 липня ми відзначаємо шосту річницю катастрофи рейсу MH17  авіакомпанії Malaysia Airlines, коли загинули 298 осіб з 17 різних національностей. Європейський Союз продовжує висловлювати глибоке співчуття до всіх тих, хто втратив своїх близьких" - йдеться у заяві.

ЄС знову заявив про свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини, забезпечення справедливості щодо 298 жертв катастрофи і їх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до відома всі кроки, зроблені в цьому зв'язку, і очікує, що Росія візьме на себе свою відповідальність і буде повною мірою співпрацювати із зусиллями по встановленню винних" - йдеться у заяві ЄС.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Як відомо, поблизу Амстердама триває судовий процес щодо збитого літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня, коли захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.

Розгляд по суті може розпочатися у лютому-березні наступного року.



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