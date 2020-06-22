Російські морські піхотинці провели навчальні стрільби в окупованому Криму

18:31 16.07.2020   Крим

Російські військові провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на території окупованого Росією Криму.

Про це повідомляють на сайті Міноборони Росії, передає Радіо Свобода.

Навчання проходили на полігоні Опук.

Вказується, що підрозділи провели бойові стрільби з машин і стрілецької зброї по мішенях, що імітують гусеничну, колісну техніку та живу силу умовного противника.

«Морські піхотинці Чорноморського флоту вирішували завдання з прориву протидесантної оборони умовного противника, нанесення ударів артилерією по силах, що обороняються, а також зі створення опорних пунктів оборони на відвойованому узбережжі», – заявили у міністерстві.

У навчаннях брали участь близько 500 військовослужбовців, понад 70 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 і БТР-82А.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Україна неодноразово засуджувала і називала незаконним проведення військових навчань на анексованому півострові.



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