Крымчанам предложили носить маски вечно
|18:18 16.07.2020
|Крим
Россиянам нужно привыкать носить маски всегда, когда существует риск заболеть, и не только коронавирусом.
Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает ForPost.
По её словам, сейчас ношение средств индивидуальной защиты связано с распространением коронавируса, однако с осени, как в прежние годы, начнёт расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом.
Поэтому тем, кто не хочет заразиться, она посоветовала не ждать какой-то даты, а носить маски всегда.
Надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразиться какими-либо воздушно-капельными инфекциями, добавила Руженцова.
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