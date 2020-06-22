Россиянам нужно привыкать носить маски всегда, когда существует риск заболеть, и не только коронавирусом.

Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает ForPost.

По её словам, сейчас ношение средств индивидуальной защиты связано с распространением коронавируса, однако с осени, как в прежние годы, начнёт расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом.

Поэтому тем, кто не хочет заразиться, она посоветовала не ждать какой-то даты, а носить маски всегда.

Надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразиться какими-либо воздушно-капельными инфекциями, добавила Руженцова.