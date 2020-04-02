Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
|19:47 16.07.2020
|Болгарія
Республіка Болгарія скасувала 14-денний карантин для українських туристів.
"Відсьогодні Республіка Болгарія відкриває свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19 після прибуття", - написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що при поверненні з Болгарії для громадян України самоізоляція/обсервація також не потрібні.
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