У МЗС відреагували на введені російськими окупантами обмеження на виїзд з Криму до України

17:27 16.07.2020   Крим

МЗС засуджує введені окупаційною адміністрацією Російської Федерації обмеження на виїзд з Криму до України громадян України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє УНІАН.

"Міністерство закордонних справ України засуджує факти порушення прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (Україна), що спричинені введеними Російською Федерацією обмежувальними заходами з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у заяві.

Зокрема, сказано, що громадянам України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя і яким окупаційною адміністрацією були незаконно та примусово видані російські паспорти, дозволено лише одноразовий виїзд за межі тимчасово окупованої території, чим обмежується їхнє право на свободу пересування.

 "Жителі Криму, які відмовилися від отримання паспорту РФ, вважаються іноземцями та можуть лише виїхати без можливості повернення до Криму. Такі обмеження, встановлені російською окупаційною владою, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну", - наголошується у заяві.

При цьому, окупаційною владою не вводились санітарні обмеження на сполучення з регіонами самої РФ, істотно ураженими COVID-19, зокрема авіасполучення з Москвою не припинялось. Також проводились масові військові та пропагандистські заходи, включаючи навчання, бойову підготовку, будівництво в районі бухти Омега та в аеропорті Бельбек, що стало осередком поширення інфекції, парад з нагоди 75-річчя перемоги 24 червня у Сімферополі.

"Такий режим пересування створює істотні перешкоди для молоді, яка обирає українську вищу освіту. Абітурієнти, що виїздили на материкову частину України для складання іспитів або подання документів для вступу до вищих навчальних закладів, а також батьки, що їх супроводжували, після повернення до Криму та до закінчення карантинних обмежень не зможуть залишити тимчасово окуповану територію", - йдеться у заяві.

 У МЗС переконані, що "очевидним є те, що введені під приводом боротьби з поширенням нової коронавірусної хвороби обмеження є протиправними, штучними та такими, що спрямовані на подальшу ізоляцію тимчасово окупованих територій від України, консолідацію окупаційного режиму, продовження зухвалого порушення норм міжнародного права".

"Погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострову вимагає посиленої протидії з боку міжнародної спільноти. РФ зобов’язана виконувати норми міжнародного права, у тому числі припинити практику нав’язування російського громадянства, забезпечити захист життя та здоров’я населення тимчасово окупованих територій та припинити подальший наступ на права людини під приводом карантинних заходів", - йдеться у заяві.

Довідка

Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська "влада" заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

 



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