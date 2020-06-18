Російська військова присутність на окупованих територіях і розгортання нових баз вдовж українського кордону суперечать заявам МЗС РФ про відсутність у Росії агресивних планів щодо України.

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Укрінформ.

«Може, у МЗС РФ і немає таких планів, хоча дуже сумнівно. Багато неправди і маніпуляцій щодо України йде саме від МЗС РФ. А от що роблять російські військові на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, для чого нові бази вздовж кордону, активна розвідка...?» - зазначив Боднар.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в інтерв’ю ТАСС заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.