У МЗС не вірять “миролюбним” заявам Росії, яка розгортає війська на кордоні
|17:17 16.07.2020
|Україна
Російська військова присутність на окупованих територіях і розгортання нових баз вдовж українського кордону суперечать заявам МЗС РФ про відсутність у Росії агресивних планів щодо України.
Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Укрінформ.
«Може, у МЗС РФ і немає таких планів, хоча дуже сумнівно. Багато неправди і маніпуляцій щодо України йде саме від МЗС РФ. А от що роблять російські військові на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, для чого нові бази вздовж кордону, активна розвідка...?» - зазначив Боднар.
Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко в інтерв’ю ТАСС заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.
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