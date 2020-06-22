Депутати Сейму Польщі: Росія незабаром може атакувати Україну з окупованого Криму

17:01 16.07.2020   Крим

Росія найближчим часом може спробувати атакувати Україну із Криму, аби відновити подачу води на півострів. З огляду на це президент Польщі має скликати Раду національної безпеки країни, аби обговорити це питання і надати підтримку Києву.

Про це під час пресконференції у Сеймі заявила у четвер група депутатів фракції лівих сил у польському парламенті, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“Ми побоюємося того, що було у 2014 році: Російська Федерація хотітиме розширити свою територію, оскільки найближче місце, де є питна вода, знаходиться на відстані 80 км вглиб континенту”, - повідомив депутат Лівиці Павел Крутул, який входить до комісії Сейму РП з питань оборони.

Польський парламентарій із посиланням на українських та американських експертів підкреслив, що запасів води на Кримському півострові зараз є на місяць-півтора. Він також поінформував про значний контингент російських військ, розгорнутий у Криму. “Тому, я апелюю до президента про скликання Ради національної безпеки, аби обговорити цю ситуацію, і, можливо, здійснити якісь кроки, завдяки яким Україна могла б відчувати нашу підтримку”, - заявив Крутул.

Інший політик Лівиці Анджей Розенек наголосив, що ситуація у Криму вимагає дій перших осіб держави, зокрема консультацій за участю колишніх перших осіб Польщі, консультацій з опозицією. “Коли за нашим східним кордоном таке відбувається, то президент не може залишатися байдужим, він не може вдавати, що проблеми немає”,- підкреслив Розенек.

Депутат Лівиці Аніта Кухарська-Дзедзіц звернула увагу, що загострення російсько-українського конфлікту може призвести до зростання кількості біженців у Польщі. “Ми не готові, Європа до цього не готова. Тому тим більше закликаємо президента скликати Раду національної безпеки”,- наголосила депутат.

Як відомо, нещодавно командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що на території окупованого Криму знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тис. військових — сухопутне угруповання. За його словами, військові розглядають кілька сценаріїв можливої ​​атаки РФ по всьому периметру кордону.

Колишній командувач ЗС США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) Бен Годжес в інтерв’ю виданню "Тиждень" нещодавно заявив, що для Росії восени будуть усі сприятливі передумови - політичні, економічні та військові – для наступу на Україну. У цьому контексті він звернув увагу на військові навчання "Кавказ-2020", які зберуть у регіоні значні сили ЗС РФ.

Як інформувалося, наприкінці червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

На початку липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив спроби прориву російських військ на південь Херсонської області з території окупованого Криму.



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