Росія найближчим часом може спробувати атакувати Україну із Криму, аби відновити подачу води на півострів. З огляду на це президент Польщі має скликати Раду національної безпеки країни, аби обговорити це питання і надати підтримку Києву.

Про це під час пресконференції у Сеймі заявила у четвер група депутатів фракції лівих сил у польському парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми побоюємося того, що було у 2014 році: Російська Федерація хотітиме розширити свою територію, оскільки найближче місце, де є питна вода, знаходиться на відстані 80 км вглиб континенту”, - повідомив депутат Лівиці Павел Крутул, який входить до комісії Сейму РП з питань оборони.

Польський парламентарій із посиланням на українських та американських експертів підкреслив, що запасів води на Кримському півострові зараз є на місяць-півтора. Він також поінформував про значний контингент російських військ, розгорнутий у Криму. “Тому, я апелюю до президента про скликання Ради національної безпеки, аби обговорити цю ситуацію, і, можливо, здійснити якісь кроки, завдяки яким Україна могла б відчувати нашу підтримку”, - заявив Крутул.

Інший політик Лівиці Анджей Розенек наголосив, що ситуація у Криму вимагає дій перших осіб держави, зокрема консультацій за участю колишніх перших осіб Польщі, консультацій з опозицією. “Коли за нашим східним кордоном таке відбувається, то президент не може залишатися байдужим, він не може вдавати, що проблеми немає”,- підкреслив Розенек.

Депутат Лівиці Аніта Кухарська-Дзедзіц звернула увагу, що загострення російсько-українського конфлікту може призвести до зростання кількості біженців у Польщі. “Ми не готові, Європа до цього не готова. Тому тим більше закликаємо президента скликати Раду національної безпеки”,- наголосила депутат.

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