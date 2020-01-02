Берлін узяв заяви держсекретаря США Майка Помпео з приводу нових санкцій щодо "Північного потоку 2" до відома, позиція ФРН із цього питання залишається незмінною .

Про це повідомив у четвер "Інтерфакс-Україна" представник відомства преси та інформації уряду Німеччини.

"Ми взяли висловлювання глави МЗС США до відома. Позиція федерального уряду щодо "Північного потоку 2" була багато разів озвучена і залишається незмінною", - сказав представник відомства.

Напередодні Помпео повідомив на брифінгу, що США вирішили ввести додаткові обмежувальні заходи щодо проекту газопроводу "Північний потік 2". При цьому він не уточнював, коли саме це може статися. Помпео пояснив, що йдеться про заходи, передбачені законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"). Вони торкнуться "Північного потоку 2" і частини проекту "Турецький потік".

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти "Північного потоку 2", зокрема він критикував ФРН за згоду на цей російський проект.

Уряд ФРН вважає "Північний потік 2" економічним проектом із політичною складовою, однією з умов його реалізації було забезпечення продовження газового транзиту через Україну, відповідна домовленість була досягнута. Представники уряду ФРН багато разів говорили, що не сприймають санкцій США і вважають їх екстериторіальними, але про конкретні заходи можливого реагування нічого не повідомляли.