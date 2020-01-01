16 липня вранці на кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої, сторони обмінялися звинуваченнями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Вірменії звинуватив Азербайджан у порушенні досягнутої домовленості про припинення бойових дій. Відомство повідомило про спробу азербайджанської диверсії і обстріли з гаубиць прикордонних вірменських сіл Айгепар і Мовсес.

"16 липня рано вранці озброєні сили Азербайджану за допомогою штурмових загонів відновили дії в напрямку державного кордону Республіки Вірменія, на ділянці сіл Мовсес і Айгепар Тавуської області, із застосуванням мінометів і гармат. Після відповіді вірменських збройних сил азербайджанські сили, зазнавши втрат, були відкинуті назад", - цитує заяву міністерства Суспільне радіо Вірменії.

"Не досягнувши успіху на полі бою, азербайджанські підрозділи відкрили артилерійський вогонь по селах Айгепар і Мовсес, здійснюючи цілеспрямований злочинний обстріл цивільної інфраструктури і мирного населення", - заявило міністерство.

Міноборони Азербайджану назвало це повідомлення дезінформацією вірменської сторони.

"Наші підрозділи ніколи не обстрілюють населені пункти, на відміну від вірменської сторони. Сьогодні вранці Збройні сили Вірменії обстріляли азербайджанські села Агдам, Дондурей Гушчу, Вахідлі в Товузькому районі, снаряди потрапили на житлові будинки", - цитує заяву міністерства видання Vesti.az.

Нагадаємо, 12 липня Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн. Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.