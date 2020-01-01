Rapid Trident-2020: розпочалася головна конференція з планування навчань
|16:01 16.07.2020
|Україна
Цього тижня розпочалась головна плануюча конференція міжнародних військових навчань “Rapid Trident-2020”, які щороку проходять на Львівщині за участі військовослужбовців з різних країн-членів НАТО та країн-партнерів.
Передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“На початку цього тижня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівської області, розпочалась Головна плануюча конференція військових навчань “Репід Трайдент”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що конференція триватиме два тижні. На ній представники країн-учасниць міжнародних навчань “Rapid Trident-2020” будуть обговорювати та планувати ключові моменти майбутніх навчань, сценарій маневрів, а також логістичні питання.
За інформацією ДПСУ, цьогоріч на запланованих міжнародних військових командно-штабних навчаннях “Rapid Trident-2020” Державну прикордонну службу представлятимуть бійці “ДОЗОРу” та Прикордонної комендатури швидкого реагування Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління.
Як повідомлялося раніше, цього року українські Збройні Сили готуються до участі у, принаймні, 7 багатонаціональних військових навчаннях НАТО.
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