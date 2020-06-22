У МЗС РФ заявили про відсутність у Москви агресивних планів щодо України
|15:45 16.07.2020
|Росія
Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.
Як інформує Цензор.Нет, про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.
Руденко зазначив, що Україна "постійно веде штучно провоковану войовничу риторику щодо того, що у Москва нібито є військові плани проти української держави".
Він підкреслив, що таких планів бути не може.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відправити свого посла в Україну.
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