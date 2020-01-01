В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги

15:30 16.07.2020   Молдова

В Кишинев прибыла первая партия из 6 локомотивов, приобретенная для Молдавской железной дороги при поддержке европейских финансовых институтов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Railway Supply.

Тепловозы серии ТЭ33АС произведены в Казахстане и приобретены Молдовой в рамках инвестиционного проекта "Реструктуризация Молдавской железной дороги", который финансируется Европейским союзом (ЕС), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Всего закуплено 12 локомотивов.

"Обновление локомотивного парка является одной из составляющих реформы железнодорожной транспортной системы, которая не только упорядочит деятельность железной дороги и удовлетворит потребности граждан, но и поддержит предпринимателей в перевозке грузов на внутреннем и внешнем рынке, способствуя развитию национальной экономики", - сказал министр экономики и инфраструктуры Молдовы Сергей Райлян.

"Убежден, что благодаря вводу в эксплуатацию этих локомотивов, а также восстановлению железнодорожной инфраструктуры, компании удастся не только оптимизировать расходы, но и оживить грузовые перевозки", - подчеркнул президент Молдовы Игорь Додон.

В официальной церемонии приняли участие президент Игорь Додон, министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян, глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко, а также представители ЕБРР, ЕИБ и ЕС.

Ранее ЦТС писал, что контракт на поставку 12 локомотивов на сумму 45 млн евро между Молдавской ж/д и американской General Electric Transportation (с февраля 2019 года подразделение вошло в состав Wabtec Corporation) был подписан в ноябре 2018 года. Контракт также включает поставку запчастей и обучение персонала. Закупка производилась на тендере и в соответствии с кредитным соглашением с ЕБРР в рамках проекта по реструктуризации и реорганизации железнодорожного сектора Молдовы. Стоимость проекта - около 110 млн евро, из которых 6,75 млн евро - грант от европейских доноров, оставшаяся сумма - займы ЕБРР и ЕИБ.

Помимо покупки локомотивов, проект предусматривает восстановление железнодорожной инфраструктуры на направлении Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты протяженностью 233 км. MЖД обязуется заменить существующие рельсы, отремонтировать капитально и частично более 200 км линий, капитально отремонтировать 39 железнодорожных переездов, а также заменить все дизель-генераторы на станциях на новые и т. д. Реализация реабилитационных работ на железнодорожном участке Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты и покупка новых локомотивов позволят увеличить пропускную способность линии в 1,6 раза, а среднюю скорость участка грузового поезда - до 60 км/ч. В настоящее время она составляет 35 км/ч.



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