В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія

15:15 16.07.2020   Туреччина

У Стамбулі підписали протокол про захист Святої Софії, в якому вказується, що за здійснення релігійних обрядів відповідатиме управління у справах релігій Туреччини, за захист та реставрацію - Мінкультури та туризму.

Підписи під документом поставили міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой та голова управління у справах релігій Туреччини Алі Ербаш, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Протоколом визначені основні принципи захисту Святої Софії та вкотре йдеться про збереження історичних та культурно-естетичних цінностей мечеті. Релігійні служби у мечеті Святої Софії здійснюватиме управління у справах релігій, захист та реставрацію здійснюватимемо ми. Нічого не змінилось», - пояснив Ерсой.

Він наголосив на тому, що мечеть Святої Софії буде відкрита для відвідувачів, місцевих та іноземних туристів, вхід до неї буде безкоштовним.

«Бюджети на реставрацію були подвоєні вказівкою нашого президента. Реставраційні роботи в Святій Софії будуть прискорені», - повідомив міністр.

За його словами, на площі Султан Ахмет президентом Туреччини було виділено будівлю, в якій буде виставлено колекції ікон та інших цінностей.

Голова управління у справах релігій Туреччини наголосив, що «Свята Софія продовжить служити всьому людству».

«Як наше Міністерство культури, управління фондів, так і управління у справах релігійних справ будемо разом найкращим чином захищати цю спадщину. Цим протоколом засвідчуємо більш якісні та кваліфіковані послуги, які стануть нашим внеском у служіння людству», - сказав Ербаш.

Він висловив переконання, що відвідувачів у Святій Софії стане більше.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дає змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков, Вселенський патріарх та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору. Перший намаз там заплановано до проведення 24 липня.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.



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