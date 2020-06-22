Президент России Владимир Путин перенес намеченную на 16 июля рабочую поездку в аннексированный Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей.

Об этом сообщил российским журналистам в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают Крым.Реалии.

По словам Пескова, вместо этого Путин проведет в Москве совещание по предстоящему бюджетному процессу.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», – цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Песков добавил, что 16 июля Путин будет работать в Ново-Огарево.

О приезде Путина на аннексированный полуостров Песков сообщил 15 июля. По его словам, российский президент должен был принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Керчи.

После этого российские власти Керчи сообщили об активной уборке города – работники коммунальных служб собирали бытовой мусор, чистили урны, подметали тротуары, после недавнего дождя чистили от листвы ливневки.

Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».