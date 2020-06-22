В окупованому Криму за останню добу виявили 17 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих на півострові, за офіційними даними окупантів, досягла 1200 осіб (917 — у Криму, 283 — у Севастополі).

Про це повідомив окупаційний «голова» півострову Сергій Аксьонов у соцмережах, передає ATR.

«За 15 липня на території Криму зареєстровано 17 випадків коронавірусної інфекції. 10 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 7 — серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам», — повідомив він.

Зазначимо, що «Мінохоронздоров'я» Криму змінило систему обліку померлих. Раніше окупанти повідомляли про смерті нібито усіх громадян, у яких підтвердили наявність коронавірусу. Тепер вони повідомлятимуть тільки про випадки, у яких люди помирають саме від COVID-19. Так, з урахуванням нової системи, у Криму відомо про смерть 17 пацієнтів , (12 — у Криму, 5 — у Севастополі). За старою системою підрахунків, загалом на півострові померли 37 пацієнтів з COVID-19 (32 — у Криму, 5 — у Севастополі).

Загальна кількість хворих на півострові, за офіційними даними окупантів, досягла 1200 осіб (917 — у Криму, 283 — у Севастополі). Водночас Постійне представництво президента України в АРК та українські правозахисники стверджують, що Росія замовчує реальний стан справ з інфікованими COVID-19 у Криму.

Попри зростання кількості хворих на COVID-19, представники «влади» окупованого Криму раніше заявили, що вони не мають наміру повертатися до більш суворих обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що, починаючи з 15 липня, окупанти у Криму скасували обов'язкову обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів з території материкової України. З 15 червня там також скасували режим самоізоляції для усіх мешканців.

Нині у Криму продовжує діяти так званий «режим підвищеної готовності», оголошений через поширення COVID-19.