Окупанти за один день проклали електромережі для російських військових в Криму

14:28 16.07.2020   Крим

В окупованому Криму за один день проклали нові електромережі в наметові табори російських військових, які прибули для будівництва тимчасового водоводу від Тайганського водосховища до Сімферопольського. До будівництва залучалися понад 80 осіб.

Про це повідомляє Міністерство палива та енергетики анексованого півострова, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Всього за один світловий день енергетики побудували 900 м ЛЕП 0,4 кВ з установкою 30-ти нових опор, змонтували нову щоглову підстанцію і збільшили трансформаторну потужність існуючої трансформаторної підстанції, а також виконали внутрішню розводку мереж зовнішнього та внутрішнього освітлення в наметових таборах інженерних військ РФ, задіяних на будівництві водоводу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього до будівництва електричних мереж для військових залучалися понад 80 осіб у складі 11 бригад ГУП РК "Крименерго" і 27 одиниць техніки.

Нагадаємо, що понад 300 російських військовослужбовців приступили до прокладання трубопроводу протяжністю більше 60 кілометрів, який з'єднає Тайганське і Сімферопольське водосховища в окупованому Криму.



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