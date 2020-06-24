Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 липня

14:14 16.07.2020   Україна

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляє Командування Медичних сил, станом на 10.00 16 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 128 осіб, передає АрміяInform.

Усього за час пандемії одужало – 494 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 88 осіб.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовці,  Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці, Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.



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