Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 липня
|14:14 16.07.2020
|Україна
У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Як повідомляє Командування Медичних сил, станом на 10.00 16 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 128 осіб, передає АрміяInform.
Усього за час пандемії одужало – 494 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 88 осіб.
За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці, Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.
Ще на цю тему:
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 липня
В українській армії - 144 хворих на COVID-19
У ЗСУ за добу виявили ще 3 випадки COVID-19
В українській армії - 189 хворих на COVID-19
В українській армії – 166 хворих на СOVID-19
Руслан Хомчак: Кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами"
В українській армії - вже 166 хворих на СOVID-19
Командування ОС зустрілося з представниками ЗС США: обговорили впровадження стандартів НАТО
У ЗСУ за добу зафіксували 3 нових випадки COVID-19
У ЗСУ виявили вісім нових випадків COVID-19 за добу