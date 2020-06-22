Оккупанты планируют с 20 по 27 июля провести на полигоне в районе с. Заречное (Симферопольский район) учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба «мининформа» оккупированного Крыма, передает Флот2017.

«В период с 20 по 27 июля включительно на землях министерства обороны и прилегающих территориях к полигону «Ангарский» у села Заречное будут проводиться учения с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

В связи с возможным попаданием снарядов при рекошете для посещения в указанный период времени закрыты Долгоруковская яйла, Зуйское лесничество и Буковый кордона.

Учения будут проходить ежедневно с 9.00 до 20.00, уточнили в пресс-службе.