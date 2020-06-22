Оккупанты на полигоне под Симферополем проведут учения с боевой стрельбой
|14:01 16.07.2020
|Крим
Оккупанты планируют с 20 по 27 июля провести на полигоне в районе с. Заречное (Симферопольский район) учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба «мининформа» оккупированного Крыма, передает Флот2017.
«В период с 20 по 27 июля включительно на землях министерства обороны и прилегающих территориях к полигону «Ангарский» у села Заречное будут проводиться учения с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.
В связи с возможным попаданием снарядов при рекошете для посещения в указанный период времени закрыты Долгоруковская яйла, Зуйское лесничество и Буковый кордона.
Учения будут проходить ежедневно с 9.00 до 20.00, уточнили в пресс-службе.
Ще на цю тему:
20:15 14.07.2020
Боевые пловцы ЧФ РФ провели подводные стрельбы
Боевые пловцы ЧФ РФ провели подводные стрельбы
17:41 14.07.2020
Москва усиливает техникой Южный военный округ
Москва усиливает техникой Южный военный округ
14:00 14.07.2020
Окупованому Криму недобір призовників в россііской армію
Окупованому Криму недобір призовників в россііской армію
13:21 14.07.2020
Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
12:01 14.07.2020
В оккупированном Крыму военные получили еще два "Терминатора"
В оккупированном Крыму военные получили еще два "Терминатора"
10:30 14.07.2020
Російські «пірати» можуть з’явитися біля Одеси
Російські «пірати» можуть з’явитися біля Одеси
20:00 13.07.2020
Корабли ЧФ России вышли на учения по борьбе с десантом противника
Корабли ЧФ России вышли на учения по борьбе с десантом противника