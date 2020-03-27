У середу, 15 липня безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4A Global Hawk​, що призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки на велику глибину території противника, здійснив багатогодинний​ політ вздовж кордонів захопленого Росією Криму та російських областей, що межують з Донбасом .

Про це повідомила низка ресурсів, які відслідковують перебування у повітрі авіаційних платформ у реальному режимі часу, передає "Діфенс Експрес".

Безпілотник RQ-4A Global Hawk, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, спочатку пролетів вздовж південного узбережжя Криму, а також Краснодарського краю, після чого увійшов у повітряний простір Грузії, де виконував завдання поблизу кордонів Росії на Кавказі, а також Абхазії, Південної Осетії, Вірменії та Азербайджану.

Потім RQ-4A Global Hawk продовжив політ вздовж узбережжя Кубані і Криму, який виконувався на віддаленні приблизно 50-70 км від російського узбережжя і на висоті 16 тис. метрів над акваторією Чорного моря.

Після завершення польоту біля кордонів, що контролює РФ над Чорним морем, дрон ВВС США увійшов у повітряний простір України над Херсонською областю та попрямував в Донбас, де ще тривалий час курсував уздовж лінії розмежування в українському повітряному просторі.

У ході польоту над Україною RQ-4A Global Hawk, як стверджується, знаходився на віддалені у середньому до 50 км від кордонів Ростовської, Воронезької та Бєлгородської областей Росії.

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RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки. Безпілотник оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Вона включає радар з синтезованою апертурою (SAR), а також електронно-оптичний та інфрачервоний сенсори.

Радар з синтезованою апертурою забезпечує отримання радіолокаційного зображення місцевості у будь-яких погодних умовах (роздільна здатність – до 1 м). Радар також може виявляти наземні рухомі об'єкти (режим MTI (moving target indicator), з визначенням їхніх координат та швидкості в радіусі 100 км. Комбінований SAR/MTI режим надає можливість спостереження з роздільною здатністю 6 метрів у смузі шириною 37 км і довжиною від 20 до 110 км.

Денна електронно-оптична цифрова камера забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю. Є два режими роботи: сканування смуги шириною 10 км. та отримання детальних зображення на ділянці розміром області 2х2 км.

Всі три підсистеми - SAR/MTI, ОЕ та ІЧ можуть працювати одночасно. Зображення обробляються на борту БпЛА і передаються на наземну станцію у вигляді окремих кадрів - в режимі реального часу в межах прямої видимості або через супутниковий канал на наземну станцію зі швидкістю до 50 Мбіт/ с.

Global Hawk має злітну масу 15 тонн і розмах крила близько 40 м, він може перебувати у повітрі впродовж 30 годин на висоті до 18 тис. метрів. Вартість одного безпілотного літака - від межах $180—215 млн.

Безпілотні літальні апарати США RQ-4A Global Hawk регулярно відвідують повітряний простір над Україною у зоні проведення Операції об’єднаних сил. З огляду на попередню статистику, від одного до чотирьох польотів на місяць. Попередній політ відбувся 29 червня.