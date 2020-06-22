Росгвардия намерена построить военный городок в оккупированной Евпатории, потратив на эти цели не более 1,26 млрд рублей.

Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок, передает Крым Информ.

Согласно документу, потенциальный подрядчик должен построить здания и сооружения военного городка войсковой части 6918 в Евпатории по адресу ул. Перекопская,14. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 245 894 790 рублей.

Аукцион пройдет в закрытом режиме. Заказчиком выступает Федеральное государственное казенное учреждение «2 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» (Ростов-на-Дону).

Будущий подрядчик должен построить военный городок примерно за 28 месяцев. Приступить к строительству он обязан не позднее, чем через 30 дней с момента подписания контракта.