С сегодняшнего дня цены на бензин на крымских АЗС снизятся на 1 рубль.

Об этом "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, пишут Новости Крыма.

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности Правительства Республики Крым с нефтетрейдерами. Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова. Отмечу, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Понижение цены не касается премиальных видов топлива», — написал Аксенов.