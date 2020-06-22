Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби, повідомляє Укрінформ.

Зафіксовано 18 нових летальних випадків. Одужали 800 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 445 летальних випадків, 28 931 людина одужала.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 197, Києві - 116, Рівненській області - 70.