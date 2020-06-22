Москва закликає Тбілісі відмовитися від нібито “провокаційних дій” на кордоні з РФ і так званими “незалежними” Абхазією і Південною Осетією і використовувати для діалогу всі існуючі майданчики.

Про це йдеться в поширеному в середу коментарі МЗС Росії, пише УНН.

“Закликаємо грузинську владу покласти край провокаційним діям і заявам, використовувати всі наявні діалогові формати з Росією, Абхазією і Південною Осетією, включаючи регіональні Механізми щодо запобігання і реагування на інциденти, Женевські дискусії з безпеки і стабільності на Закавказзі і неформальний переговорний канал Григорій Карасін — Зураб Абашидзе, для вирішення існуючих проблем у взаємовигідному конструктивному ключі. Очікуємо від грузинської влади більш енергійної роз’яснювальної роботи з власним населенням з тим, щоб не допускати нових випадків незаконного перетину кордону”, — йдеться в тексті коментаря.

Випадки перетину кордону, які почастішали, з РФ, самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією з боку Грузії викликають стурбованість Москви, також йдеться в коментарі МЗС РФ.

“З стурбованістю відзначаємо, що інциденти з незаконним перетинанням російської, абхазького і південноосетинського кордонів, які почастішали останнім часом, з боку Грузії”, — заявили в міністерстві.

Вашингтон, коментуючи ситуацію з інцидентами на кордоні з РФ, і “незалежними” Абхазією і Південною Осетією, нібито демонструє свою неспроможність бути неупередженим учасником Женевських дискусій з безпеки і стабільності в Закавказзі, йдеться в коментарі МЗС Росії.

“Окремо хотіли б відзначити провокаційні коментарі Держдепартаменту і посольства США у Тбілісі, які в уже традиційній для американців манері, не розібравшись в суті того, що відбувається, виправдовують своїх грузинських підопічних і покладають всю провину на Москву і Цхінвалі. Все це як мінімум підриває позиції Вашингтона як неупередженого учасника Женевських дискусій”, — вказали в міністерстві.

Довідка: Росія визнає “незалежність” грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії, фактично відторгнутих Москвою в результаті військової агресії проти Грузії у серпні 2008 року.