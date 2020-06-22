Маломуж озвучив план повернення Криму, який сподобається Путіну
|09:01 16.07.2020
|Крим
Силове рішення не дозволить повернути окупований Росією Крим. Для повернення півострова потрібно дозволити президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".
Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, повідомляє OBOZREVATEL.
Він вказав, що українській владі в кримському питанні потрібно бути більш гнучкою..
"Ми ж бачимо – Путін уперся. Каже, що тема Криму для нього закрита, і він ні з ким її обговорювати не має наміру. Але я думаю, що в перспективі до теми Криму в переговорах з Путіним можна буде повернутися. Настане час, коли півострів для Росії буде економічно невигідний і фінансово непідйомний. Однак якщо ставити питання ребром: "Путін, повертай Крим Україні!" – господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд. Ніколи ", – пояснив він.
Маломуж додав, що главі Кремля можна запропонувати перехідний період в Криму. Наприклад, створити в Криму вільну економічну зону під міжнародним керівництвом та з залученням зарубіжних інвесторів.
"Ми, в свою чергу, продовжуємо вважати Крим українською територією, але не робимо ніяких адміністративних заходів для констатації цього факту, Росія в цей період також зберігає нейтралітет. Я знаю, що Путін був у принципі не проти такого варіанту", – зазначив він.
Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розповів, що НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.
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