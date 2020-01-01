Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори

11:15 16.07.2020   Азербайджан

Мінська група (МГ) ОБСЄ вітає, що МЗС Вірменії і Азербайджану підтвердили готовність відновити якомога швидше предметні переговори щодо врегулювання напруженості навколо Нагірного Карабаху.

Про це повідомила в середу МГ ОБСЄ, зазначає УНН.

Співголови МГ ОБСЄ (представники Росії, Франції, США) провели в середу переговори, за підсумками яких разом з особистим представником чинного голови ОБСЄ Анджеєм Каспшіком привітали скорочення військових дій і закликали сторони докласти всіх зусиль для продовження деескалації.

“Співголови закликають сторони утримуватися від підбурювальної риторики і спроб змінити ситуацію у полі. Співголови продовжують наголошувати на необхідності створення атмосфери, що сприяє відновленню мирного процесу, — йдеться в заяві МГ ОБСЄ. — Співголови привітали підтвердження міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану якомога швидше провести предметні переговори з найважливіших аспектів нагірно-карабахського врегулювання і наголосили на важливості повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон, як тільки дозволять обставини”.

12 липня вдень Міноборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки на товузському напрямку кордону з використанням артилерії. За даними відомства, бої тривали в ніч на понеділок, в результаті зіткнень загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, четверо поранені. У свою чергу пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.



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