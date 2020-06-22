При в’їзді в анексований Крим з материкової України окупаційна влада тепер вимагатиме від людей результатів ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не більш ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

Про це повідомили в Офісі омбудсмена України, передає Громадське.

Такі правила окупанти вводять з 15 липня. Перед цим вони вимагали від усіх людей проходження 14-денної обсервації.

В Офісі зазначають, що у разі відсутності результату ПЛР-тесту, людей змушуватимуть впродовж трьох днів пройти відповідне тестування за власні гроші, аби потрапити в Крим.

«У випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР», — йдеться у повідомленні.