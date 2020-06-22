Окупанти вимагатимуть при в’їзді в Крим ПЛР-тест на коронавірус
|09:16 16.07.2020
|Крим
При в’їзді в анексований Крим з материкової України окупаційна влада тепер вимагатиме від людей результатів ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не більш ніж за три дні до прибуття на територію півострова.
Про це повідомили в Офісі омбудсмена України, передає Громадське.
Такі правила окупанти вводять з 15 липня. Перед цим вони вимагали від усіх людей проходження 14-денної обсервації.
В Офісі зазначають, що у разі відсутності результату ПЛР-тесту, людей змушуватимуть впродовж трьох днів пройти відповідне тестування за власні гроші, аби потрапити в Крим.
«У випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР», — йдеться у повідомленні.
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