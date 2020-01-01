ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі MH17

10:45 16.07.2020   Росія

Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Російської Федерації через її причетність до збиття літака MH17 у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

«Уряд Нідерландів подав заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Це стосується збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року над територією Східної України», - йдеться у повідомленні.

За даними уряду Нідерландів, MH17 був збитий зенітною ракетною системою "Бук", яка належала Російській Федерації.

Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд несе відповідальність за смерть 298 осіб, і порушив статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і статтю 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири, у тому числі 196 громадян Голландії та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.



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