Посол України в ООН: Росія показово судить активістів у Криму, закріплюючи атмосферу страху
|09:30 16.07.2020
|Крим
Постійний представник України в ООН у Женеві Юрій Клименко розповів, що Росія проводить показові судові процеси над активістами в анексованому Криму, закріплюючи атмосферу страху.
З такою промовою виступив український посол під час інтерактивного діалогу з спецдоповідачем Ради ООН з прав людини (РПЛ) щодо расизму, расової дискримінації, ксенофобії та відповідних форм нетерпимості, передає Крим.Реалії.
«Росія зловживає своїм антиекстремістським законодавством і проводить політичні та релігійно мотивовані показові процеси проти громадських активістів, у тому числі кримських татар, для закріплення атмосфери страху в тимчасово окупованому Криму», – сказав Клименко.
Делегація України закликала Росію виконати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі наказ Міжнародного Суду ООН і припинити «свої протиправні дії проти кримських татар, етнічних українців і всіх інших, які виступають проти репресивної російської політики».
У своїй промові делегація Росії не зачіпала тему Криму.
Раніше постійний представник України в ООН у Женеві Юрій Клименко закликав міжнародну організацію перейти «до більш рішучих дій» щодо Росії через ситуацію з порушенням прав людини в Криму.
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