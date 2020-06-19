Віце-прем'єр з євроінтеграції пояснила мету навчань НАТО в Чорному морі
|11:01 16.07.2020
|Україна
Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, яка мета військових навчань НАТО в Чорному морі.
Про це вона написала у Facebook, передає НВ.
Зі слів НАТО, такі навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерам.
Стефанішина додала, що найближчими днями заплановані візити в порт Бургас (Болгарія) та порт Одеса (Україна), з дотриманням всіх обмежувальних заходів, пов’язаних з протидією поширенню пандемії коронавірусу.
7 липня в акваторію Чорного моря увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО.
Ракетний есмінець ВМС США Porter, який знаходився в Чорному морі з 17 червня для взаємодії між союзниками, починає перехід до Середземного моря. Корабель приєднався до спільних навчань з кораблями Болгарії, Грузії, Румунії та Туреччини.
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