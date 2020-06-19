Віце-прем'єр з євроінтеграції пояснила мету навчань НАТО в Чорному морі

11:01 16.07.2020   Україна

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, яка мета військових навчань НАТО в Чорному морі.

Про це вона написала у Facebook, передає НВ.

Зі слів НАТО, такі навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерам.

Стефанішина додала, що найближчими днями заплановані візити в порт Бургас (Болгарія) та порт Одеса (Україна), з дотриманням всіх обмежувальних заходів, пов’язаних з протидією поширенню пандемії коронавірусу.

7 липня в акваторію Чорного моря увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО.

Ракетний есмінець ВМС США Porter, який знаходився в Чорному морі з 17 червня для взаємодії між союзниками, починає перехід до Середземного моря. Корабель приєднався до спільних навчань з кораблями Болгарії, Грузії, Румунії та Туреччини.



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