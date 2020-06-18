МЗС України засудило поранення і затримання Росією громадянина Грузії на лінії окупації з Цхінвальським регіоном

10:18 16.07.2020   Україна

Міністерство закордонних справ України засуджує поранення і затримання на лінії окупації з Цхінвальським регіоном (Південна Осетія) в районі с. Квемо Чала громадянина Грузії Зази Гахеладзе.

"Такі провокаційні дії російського окупаційного режиму є зухвалим порушенням Російською Федерацією Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року і спрямовані на дестабілізацію ситуації безпеки в регіоні. Росія, реалізуючи практику затримань, викрадень, тортур і вбивств, продовжує системно і безпрецедентно порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС України, передає Інтерфакс-Україна.

Україна незмінно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах і вимагає від Росії негайно припинити дестабілізаційні дії проти мирного населення Грузії, а також надати безперешкодний доступ до окупованих територій Грузії міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям, а також звільнити і повернути затриманого і пораненого громадянина Грузії.



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