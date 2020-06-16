Україна вітає тверду позицію США, яка не дозволяє Росії геополітично розділити Європу і підірвати енергетичну безпеку України.

Відповідну заяву опублікувало міністерство закордонних справ України у відповідь на рішення США включити "Північний потік-2" і "Турецький потік" в проекти, які підпадають під санкції, передає УНН.

"Україна рішуче вітає тверду позицію Сполучених Штатів, яка не дозволяє Росії геополітично розділити Європу і підриває енергетичну безпеку як України, так і Європи. Ми вітаємо подальші заходи США щодо припинення керованого Росією проекту "Північний Потік -2", завершення якого стане серйозною загрозою для солідарності Європи", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна як надійний транзитний партнер розраховує на тісну співпрацю з США і ЄС з метою зміцнення енергетичної безпеки регіону.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Державний департамент США заявив про рішення скасувати застереження, що звільняє російські трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" від санкцій. Таким чином, обидва проекти підпадають під санкції закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).