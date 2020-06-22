На території Святої Софії в Стамбулі ведуться активні роботи з перетворення музею на мечеть та підготовка до здійснення п’ятничного намазу, запланованого на 24 липня.

Про це повідомляє CNN Turk, передає Укрінформ.

«Музейний знак Міністерства культури і туризму, розташований біля входу в мечеть Святої Софії, був демонтований сьогодні вранці», - йдеться у повідомленні.

Зараз Свята Софія закрита для відвідувачів, всередині ведуться активні роботи з підготовки до здійснення п’ятничного намазу 24 липня.

Сьогодні Святу Софію відвідав глава поліції Стамбула Зафер Акташ. За його словами, до 24 липня буде вжито посилених заходів безпеки.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, що дозволить знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади вже розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.