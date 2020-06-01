США включили Nord Stream 2 та "Турецький потік" у санкційний закон
|09:45 16.07.2020
|Росія
Офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій – ред.) російських проєктів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку".
Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти "Північний потік – 2" та другу нитку "Турецького потоку". Ця дія створює вірогідність введення санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - зауважив глава Державного департаменту.
Він підкреслив, що ці проєкти націлені на посилення "зловмисного впливу Росії" в регіоні, підрив трансатлантичної безпеки та не мають нічого спільного з комерцією.
"Це кремлівські інструменти, що використовуються для експлуатації та посилення залежності Європи від енергетичних поставок з Росії. Це інструменти для того, щоби підірвати Україну", - зауважив Помпео.
Державний секретар США назвав це "недвозначним повідомленням" для будь-якої європейської чи іншої іноземної компанії про можливості накладення економічних та фінансових обмежень США.
Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.
На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.
У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.
Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.
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