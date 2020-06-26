В Одесі стався ще один витік пального із танкеру Delfi

08:45 16.07.2020   Україна

В Одесі із затонувшого танкеру Delfi знову стався витік пального. На даний час забруднення повністю локалізовано.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Адміністрації Одеського морського порту.

"Сьогодні, 15 липня 2020 року, працівниками Одеської філії ДП АМПУ у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксована невелика пляма біля судна Delfi", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна Delfi, про що складено відповідний акт.

"Ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що для локалізації плями, представником судновласника вжиті усі необхідні (згідно ППР) заходи. А саме:

- оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л.);

- зафіксовано та закріплено бонове загородження.

Зазначається, що на даний час забруднення повністю локалізовано.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада перекинувся.

Через розлив палива із затонулого танкеру Delfi у воді було зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у 16,4 рази вище норми.

Голова Одеської ОДА Максим Куций раніше заявляв, що танкер приберуть до 20 липня.



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