Росія не готова до повномасштабної війни з Україною. Лобової атаки з боку Кремля не передбачається.

Таку думку висловив капітан першого рангу Військово-морських Сил США у відставці Гаррі Табах, передає «Обозреватель», повідомляє УНІАН.

"Путін продовжуватиме смикати за ниточки в Криму, на Донбасі, але в лобову він не піде", – запевнив він.

За оцінками Табаха, Російська Федерація ніколи не була готова до повномасштабної війни з суто військової точки зору. "Після Грузії вона це зрозуміла", – зауважив він. Водночас повномасштабний наступ суперечить "манері" президента Росії Володимира Путіна, додав капітан.

"Що стосується президента Росії, який зараз, я думаю, почувається більш упевнено в тому, що він тепер "цар всієї Русі" надовго, то це не його манера – воювати в лобову, воювати повномасштабними війнами", – сказав Табах.

За його прогнозами, Кремль продовжуватиме чинити опосередкований вплив на Україну, "смикаючи за ниточки" на окупованих територіях Криму і сходу країни. Зокрема, граючи на темі "русского міра".



