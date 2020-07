Кримськотатарський орнамент, як елемент нематеріальної культурної спадщини (НКС) України, внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація "Алєм", передає Укрінформ.

"Важливі і обнадійливі новини для всіх, хто вивчає, практикує чи просто цікавиться традиційним кримськотатарським орнаментом Орьнек. Нарешті елемент НКС "Орьнек - кримськотатарський орнамент і знання про нього" було номіновано від України для можливого включення до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства", - пише "Алєм".

Як повідомляє громадська організація, інформація про це вже опублікована на сайті ЮНЕСКО. Засідання з цього приводу має відбутись у 2021 році.

Кримськотатарські активісти нагадали, що розробка номінаційного досьє "Орьнек – кримськотатарський орнамент" було довгостроковою ініціативою їх громадської організації.

У процесі подачі елемента культурної спадщини кримських татар до переліку НКС брали участь безпосередні носії цього елемента і майстри прикладного мистецтва, такі як Мамут Чурлу, а також Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Ми вдячні за підтримку нашим партнерам, з допомогою яких ці проєкти відбулись: Український культурний фонд (УКФ) (проєкт «Орьнек», 2018 р.); SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні (проєкт Implementation of the Ornek - Crimean Tatar ornament and knowledge about it ICH element safeguarding plan, 2019 р.). Будемо й далі слідкувати за перебігом справ, вболівати за Орьнек та тримати вас в курсі подій", - повідомили в громадській організації.

У 2017 році в МАН України з ініціативи ГО "Алєм" (переклад з кримськотатарської - світ, всесвіт) була відкрита секція "Кримськотатарська гуманітаристика", яка об'єднує підлітків і молодь України, незалежно від національності, з метою знайомства і поглиблення знань і навичок у сфері кримськотатарської мови, культури, історії і мистецтва. Активними учасниками секції є і представники молоді з Криму.