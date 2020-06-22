В Севастополе на тренировочной базе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота состоялось торжественное открытие Чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях принимают участие 5 команд, из состава пожарных расчётов подразделений МТО, сформированных из победителей чемпионатов войсковых объединений округа и победитель прошлогоднего чемпионата ЮВО – команда Черноморского флота, пишет пресс-служба МО России.

Участники состязаний борются за звание лучших военных пожарных в преодолении полосы препятствий, штурмовании учебной башни, пожарной эстафете и боевом развёртывании пожарно-технического вооружения.

По итогам двух дней соревнований будут определены победители в каждой из дисциплин, а лучшая команда получит звание Чемпиона Южного военного округа по пожарно-спасательному спорту.

Так же сообщается, что экипаж старейшего судна – спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» празднует 105-ю годовщину со дня подъёма флага и ввода в корабельный состав Военно-Морского Флота России.

По традиции отмечать годовщину экипаж начинает с торжественного подъёма Андреевского флага на борту судна.

В рамках действующих противоэпидемических ограничений в регионе командованием Черноморского флота было принято решение о переносе торжественных мероприятий с участием ветеранов и гостей на другую дату.

В настоящее время экипаж спасательного судна готовится к постановке на бочки на вторую парадную линию для участия в торжественных мероприятиях в честь празднования Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться 26 июля.

Справка: «Коммуна» - морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран. В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ему от Императорского флота и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.