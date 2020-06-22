Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 14 - 15 июля

21:00 15.07.2020   Росія

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 14 - 15 июля прошли следующие мероприятия:

1. В учебном центре военной полиции Южного военного округа в Северной Осетии начали обучение около 180 курсантов военной полиции по программе, основанной на методике подготовки миротворческих подразделений.

Они пройдут специальную подготовку для выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. В рамках спецкурса они получат компетенции для работы за пределами Российской Федерации, пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.

Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Завершив курсы подготовки, военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.

2. На полигоне Прудбой  Южного военного округа в Волгоградской области курсанты военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета (ВГАУ) выполнили зачетные огневые задачи курса подготовки артиллерии с боевой стрельбой из реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-Г».

По замыслу учения артиллерийские батареи РСЗО «Торнадо-Г» совместно с 152-мм самоходными гаубицами «МСТА-С» поддержали мотострелковые подразделения в наступлении, нанеся огневое поражение условному противнику.

В ходе практического выполнения огневых задач курсанты управляли огнем артиллерийских подразделений, отрабатывали действия в должности командира взвода (батареи) с закрытой огневой позиции, а также в должности артиллерийского корректировщика.

По мнению преподавателей военной кафедры только практические занятия с боевой стрельбой позволяют курсантам закрепить полученные знания в стенах вуза.

На учении было израсходовано около 300 боеприпасов и реактивных снарядов.

3. С летным составом авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в рамках летной подготовки проведены ночные учебно-тренировочные полеты в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М отработали более 15 ночных самолетовылетов с боевым применением неуправляемых ракет и бомбометанием на полигоне в Астраханской области, уничтожив при этом командные пункты и колонны боевой техники условного противника.

Также экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах от 100
до тысячи метров. Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты – имитация воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям.

На занятия привлекался весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

4. Более 100 военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа  в Северной Осетии в ходе занятий по воздушно-десантной подготовке на горном полигоне Дарьял выполнят программу прыжков с парашютом.

Разведчики совершат около 500 прыжков с парашютом серий Д-10 из вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО Ми-8 АМТШ с высоты от 600 до 2 тыс. м со штатным вооружением и снаряжением.

Военнослужащие отработают технику прыжков с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 сек., а также с дополнительным грузом до 30 кг в специально уложенном контейнере ГК-30 на ограниченные площадки, выполнят стрельбу из штатного оружия в воздухе.

На специализированном воздушно-десантном комплексе, который оборудован на горном полигоне Дарьял, разведчики изучат порядок действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

Также в ходе десантирования будут выполняться комплексные мероприятия по тактико-специальной подготовке на незнакомой местности с применением современных комплексов разведки, а также ориентированию на местности по карте с использованием GPS-навигаторов.

Занятия с разведчиками ЮВО проходят в рамках сбора по воздушно-десантной подготовке, который продлится до конца июля.

5. Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и в Закавказье приняли участие в полевых выходах, которые проходили на общевойсковых полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

В сборах было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков разведывательного и мотострелковых соединений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Во время полевого выхода с военнослужащими проведены занятия по тактико-специальной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг».

Также разведчики входе сбора выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74, отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке днём и ночью в разных погодных условиях.

Завершением полевого выхода стали тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации. Кроме того, разведчики выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

6. В Южном военном округе на базе Межвидового регионального учебного центра младших специалистов инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, проводится набор более 100 военнослужащих по редкой военной специальности «военный водолаз».

В ходе специальной подготовки военнослужащих обучат выполнять различные спасательно-эвакуационные, инженерно-технические, инженерно-разведывательные и специальные водолазные работы с использованием различной техники с погружением на глубину более 20 м.

По завершении трехмесячного курса подготовки водолазы смогут самостоятельно проводить расчистку русла реки, обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, а также действовать в составе спасательных команд при переправке танков под водой.

При успешном освоении курса военнослужащим будет присвоена квалификация «водолаз» и выдана личная книжка водолаза. Подготовленные специалисты будут распределены в соединения и части инженерных и железнодорожных войск, а также в подразделения ВМФ.



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