Тральщик "Георгий Курбатов" выведен из цеха Средне-Невского завода

20:45 15.07.2020   Росія

Средне-Невский судостроительный завод, ОАО (СНСЗ), Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ЦМКБ Алмаз),  осуществил вывод из цеха тральщика "Георгий Курбатов". 

Об этом сообщает пресс-служба ОСК, пишет sudostroenie.info.
 
Ранее специалистами были завершены работы по формированию корпуса и части надстройки. Дополнительно проведено соответствующие оснащение системами и механизмами. 
 
Оставшиеся работы придётся вести вне цеха: будет завершено формирование надстройки, произведен монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. 
 
Спуск корабля на воду запланирован на сентябрь 2020 года.
 
Корабль противоминной обороны (тральщик) проекта 12700 "Александрит": Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз".
 
Длина — 61 м
Ширина — 10 м
Осадка — 2,68 м
Водоизмещение — 890 т
Скорость — 16,5 уз
Экипаж — свыше 40 чел.



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