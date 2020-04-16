Средне-Невский судостроительный завод, ОАО (СНСЗ), Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ЦМКБ Алмаз), осуществил вывод из цеха тральщика "Георгий Курбатов".

Об этом сообщает пресс-служба ОСК, пишет sudostroenie.info.



Ранее специалистами были завершены работы по формированию корпуса и части надстройки. Дополнительно проведено соответствующие оснащение системами и механизмами.



Оставшиеся работы придётся вести вне цеха: будет завершено формирование надстройки, произведен монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.



Спуск корабля на воду запланирован на сентябрь 2020 года.



Корабль противоминной обороны (тральщик) проекта 12700 "Александрит": Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз".



Длина — 61 м

Ширина — 10 м

Осадка — 2,68 м

Водоизмещение — 890 т

Скорость — 16,5 уз

Экипаж — свыше 40 чел.