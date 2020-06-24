ВМС США собираются обзавестись флотом из кораблей-дронов

20:30 15.07.2020   Україна

Военно-морские силы США заключили с американской компанией L3 Technologies контракт на разработку и производство прототипа перспективного среднего надводного робокорабля Medium Unmanned Surface Vessel (MUSV). 

На разработку проекта военные собираются потратить 34,9 миллиона долларов. И если испытания прототипа робокатера пройдут успешно, то ВМС закажут производство еще восьми MUSV, сообщает Информационное сопротивление, пишет ресурс wartime.

В начале прошлого года начальник отдела N96 управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл объявил, что ВМС США намерены значительно увеличить число надводных роботов в составе флота. Предполагается, что благодаря этому ВМС США смогут обеспечить круглосуточное присутствие в мировом океане, сократить расходы на флот и увеличить его боевые возможности.

Программа, разработанная американскими военными, предполагает разработку четырех классов робокораблей для флота:

- большого надводного робокорабля, который сможет нести тяжелые разведывательные системы и вооружение;
- среднего корабля-робота с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы;
- малого корабля с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием;
- миниатюрного надводного робота, который будет использоваться для разведки и наблюдения, а также расширения покрытия систем связи.

Контракт, заключенный с L3 Technologies и подразумевающий разработку среднего робокорабля, допускает создание аппарата длиной от 14 до 58 метров. Водоизмещение аппаратов должно составлять около 454 тонн.

Основным оборудованием для MUSV должны стать разведывательные системы и аппаратура радиоэлектронной борьбы. Другие подробности о разработке пока не раскрываются.

В общей сложности ВМС США намерены принять в состав флота не менее 40 робокораблей MUSV.



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