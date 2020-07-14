Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
|20:15 15.07.2020
|Румунія
Посол Кипра в Румынии Филиппос Критиотис найден мертвым в своей резиденции в Бухаресте.
Полиция завела дело по факту подозрительной смерти, пишет РИА Новости.
"Посол Кипра в Бухаресте был найден мертвым в своей резиденции в центре города. Полиция завела дело по факту "подозрительной смерти", в рамках которого расследует обстоятельства смерти дипломата", - сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию.
Уточняется, что дипломат умер в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, он страдал от проблем с сердцем, однако точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.
"Пустоту, оставшуюся после потери посла в Бухаресте Филиппоса Критиотиса, который внезапно умер, сложно заполнить. Самые искренние пожелания направляем его семье от нас всех - его большой семьи", - сказано в сообщении МИД Кипра, опубликованном на странице министерства в Facebook.
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