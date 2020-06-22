Артиллеристы российской военной базы в Южной Осетии совместно с Вооруженными силами этой республики уничтожили условного противника в рамках тактических учений в горной местности.

На горном полигоне Дзарцеми артиллеристы при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов выполнили разведку целей условного противника и подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация» и минометами «Сани». Артиллерийские расчеты провели боевые стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 15 км, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего в учении приняли участие около 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотная авиация.