ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
|20:00 15.07.2020
|Південна Осетія
Артиллеристы российской военной базы в Южной Осетии совместно с Вооруженными силами этой республики уничтожили условного противника в рамках тактических учений в горной местности.
На горном полигоне Дзарцеми артиллеристы при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов выполнили разведку целей условного противника и подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация» и минометами «Сани». Артиллерийские расчеты провели боевые стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 15 км, пишет пресс-служба Минобороны России.
Всего в учении приняли участие около 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотная авиация.
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