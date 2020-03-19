В Киеве впервые после длительного перерыва зафиксирован заход грузового судна смешанного плавания «река-море».

Судозаход вызвал резонанс среди профильных специалистов, пишет издание Порты Украины.

В частности, сухогруз Porada (тип «Сормовский») совершил заход в Киевский речной порт. По данным сервиса MarineTraffic, сухогруз прибыл в Киев из Днепра. В среду, 15 июля, судно покинуло столицу и направилось вниз по реке.

«В Киеве [грузовые] суда класса «река-море» уже мало кто припомнит, когда заходили (…) Только бы эти судозаходы были регулярными», — написал основатель и руководитель компании «ПоліссяONE» Дмитрий Власов в Facebook.

Владельцем и оператором судна является Argo Shipping Group. Компания предоставляет услуги морских и речных грузоперевозок, экспедирования грузов, агентирования судов, технического сопровождения и ремонта судов. Располагает собственным флотом из восьми судов общим тоннажем 27 тыс. тонн. Осуществляет грузоперевозки из портов Украины в порты Турции, Болгарии, Румынии, Греции, Египта, Израиля, Грузии и других стран Черноморского и Средиземноморского региона. Имеет лидирующие позиции на украинском рынке речных перевозок. Одним из основных направлений речных перевозкок является маршрут река Днепр — река Дунай (до порта Будапешт).