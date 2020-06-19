В українській армії виявлено 14 нових випадків коронавірусу
|19:15 15.07.2020
|Україна
Станом на ранок 15 липня у Збройних силах України на Covid-19 хворіє 125 осіб.
За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання коронавірус серед військовослужбовців. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, пише Главком.
Всього за час пандемії одужало – 486 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 471 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 62 особи.
З них в закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», - зазначили в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.
Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.
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