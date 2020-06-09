Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ
|13:15 15.07.2020
|Керчь
Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.
Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков. Он пояснил, что мероприятие состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
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