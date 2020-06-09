Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков. Он пояснил, что мероприятие состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.