Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ

13:15 15.07.2020   Керчь

Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. 

Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков. Он пояснил, что мероприятие состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.



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