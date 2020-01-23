МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия дала высокую оценку процессу реформ в стране

19:00 15.07.2020   Грузія

В Брюсселе состоялось заседание Комиссии НАТО-Грузия. 

С грузинской стороны на встрече председательствовал министр иностранных дел Давид Залкалиани, а от имени Альянса — заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанна, пишет Грузия. Online.

По информации МИД Грузии, на заседании комиссии НАТО-Грузия была дана высокая оценка реформам в Грузии, осуществленным в процессе её евроатлантической интеграции, вовлеченности страны страны в региональную и глобальную безопасность, шагам, предпринятым правительством для укрепления демократии в стране, практическому сотрудничеству между НАТО и Грузией и эффективной превенции пандемии в Грузии.

Союзники вновь выразили решительную поддержку членству Грузии в НАТО, в связи чем подчеркнули успехи Грузии как страны-апирантанта.

В МИД Грузии сообщили, что на встрече была дана положительная оценка реформам, осуществляемым Грузией на пути к интеграции в НАТО, как в части обороны и безопасности, так и укрепления демократии в стране.

«Конституционные изменения, избирательная реформа получили высокую оценку, и было отмечено, что это важный шаг на пути к укреплению демократии в Грузии. Партнеры ожидают, что правительство Грузии, как и в предыдущие годы, и на это раз обеспечит проведение выборов демократическим путем и в соответствии с высокими международными стандартами.

Особое внимание было уделено процессу имплементации решений, принятых на саммите НАТО и министериале глав внешнеполитических ведомств Альянса. В этом контексте была отмечена важность участия Грузии в процессе обеспечения безопасности на Черном море. Государства-члены Альянса выразили готовность содействовать практической реализации решения об укреплении сотрудничества с Грузией и Украиной в Черноморском регионе, принятого на министериле министров иностранных дел НАТО 3-4 апреля 2020 года.

Было отмечено, что Альянс придает особое значение диалогу и взаимодействию с Грузией по вопросам региональной безопасности. В связи с этим было высоко оценено активное участие Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. Стороны также приветствовали дальнейшее укрепление практических механизмов сотрудничества между НАТО и Грузией, в том числе процесс обновления Существенного пакета НАТО-Грузия, который создаст дополнительные возможности для интеграции страны в альянс», — говорится в сообщении МИД Грузии.



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