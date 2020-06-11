Артиллеристы ВМС Украины уничтожили условный десант противника / Фото

18:45 15.07.2020   Україна

Командно-штабные учения провела 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова на одном из полигонов юга Украины.

Как сообщили в пресс-службе соединения, артиллеристы практически отработали ряд заданий по недопущению высадки морского десанта и поражению воздушного десанта в тылу своих войск, пишет Думская.

Накануне выполнения огневых заданий была проведена разведка условного противника, определены координаты цели. Отработали и противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Самым тяжелым элементом учений были стрельбы в ночное время по надводным целям в условиях использования противником средства радиоэлектронной борьбы.

Фото: Думская



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