Справа МН17: Стало відомо, за якими статтями Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії

18:15 15.07.2020   Росія

Нідерланди надали додаткову інформацію щодо позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у звязку зі знищенням літака рейсу МН17.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Сьогодні відбувся брифінг у міністерстві юстиції Нідерландів, де представники держав-членів Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) та країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака, представили розгорнуту інформацію щодо позову Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ та висловили пропозицію підтримати такий крок. Також було надано уточнення щодо правової основи звернення Нідерландів. Зокрема, країни, котрі бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити впродовж 12 тижнів після офіційної передачі позову РФ секретаріатом ЄСПЛ", - розповів посол.

За його словами, у позові Нідерландів проти Росії йдеться про порушення останньою трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та 13-ї.

Стаття 2 Конвенції визначає, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж шляхом виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання особи винною у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Стаття 3 наголошує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 13 вказує: кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

"Нідерланди посилаються на Статтю 13 Конвенції у зв'язку з неналежним рівнем співпраці РФ у розслідуванні збиття літака усупереч її зобов’язанням відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах", - зазначив Всеволод Ченцов.

10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Як відомо, поблизу Амстердама триває судовий процес щодо збитого літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня, коли захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.

Розгляд по суті може розпочатися у лютому-березні наступного року



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